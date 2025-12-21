Seattle Krakenin Eeli Tolvanen keräsi tehopisteet 1+1 vierasvoitossa San Jose Sharksista. Tolvanen viimeisteli 4-2-voittoon päättyneessä ottelussa Seattlen avausosuman.

Maalittoman avauserän jälkeen Tolvanen pääsi vetopaikkaan, kun San Josen Macklin Celebrini potkaisi kiekon komealla takapyyhkäisyllä suomalaiselle. Suomalaishyökkääjä ei erehtynyt, vaan viimeisteli varmasti kauden viidennen maalinsa.

San Jose siirtyi kolmannen erän alkajaisiksi 2-1-johtoon, mutta Seattle sisuuntui tästä ja tehtaili vielä kolme osumaa. Viimeinen tuli tyhjiin, ja siihen Tolvanen merkkasi itselleen ykkössyötön.

Seattle katkaisi voittonsa myötä neljän ottelun tappioputken. Se on voittanut viimeisestä 12 ottelusta vain kaksi.