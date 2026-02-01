Myös Eeli Tolvanen auttoi maalillaan Seattle Krakenia vierasvoittoon Las Vegasissa.
Kaapo Kakko venytti lauantaina kolmannen erän voittomaalillaan Seattle Krakenin perättäiset voitot neljän ottelun mittaan jääkiekon NHL-liigassa. Kakko käänsi Seattlen vieraspelin Vegas Golden Knightsia vastaan Krakenin 3–2-voitoksi, kun päätöserää oli pelattu rapiat kolme minuuttia.
Kakko nosti kiekon rystypuolen kauhaisulla Akira Schmidin vartioiman Vegasin maalin ylänurkkaan. Kakko sai ratkaisevasta osumasta ottelun ykköstähden palkinnon.
Maali oli Kakon kuudes tällä kaudella.
Myös Eeli Tolvanen onnistui maalinteossa. Hän viimeisteli Seattlen 1–0-maalin ensimmäisen erän alkupuolella. Hän pääsi napauttamaan maalin kulmalta kauden 11. osumansa Ryan Wintertonin maalintekoyrityksen paluukiekosta.
0:46Eeli Tolvanen avasi Seattlen hanat irtopalasta (NHL.comin kuvaa).