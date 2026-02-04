Edmonton Oilersin Kasperi Kapanen ja Toronto Maple Leafsin Matias Maccelli olivat maalinteossa jääkiekon NHL:ssä, kun Toronto voitti vieraskaukalossa Edmontonin lukemin 5-2.
Maccelli aloitti maalinteon ottelun toisessa erässä. Jake McCabe laukoi viivasta ja Maccelli ohjasi kiekon tyylikkäästi verkkoon. Seuraava suomalaisonnistuminen nähtiin kolmannen erän alkupuolella.
Kapanen esitteli yksilötaitoaan hienolla harhautuksella ja tarkalla laukauksella. Lukemat olivat tässä kohtaa tasan 2-2. Edmontonin jäähyily paria minuuttia myöhemmin kävi kalliiksi.
Ensin John Tavares siirsi Toronton johtoon kahden miehen ylivoimalla ja noin puolta minuuttia myöhemmin oli Maccellin vuoro. Suomalaishyökkääjä iski pienestä kulmasta tarkalla laukauksella 4-2-lukeman.
Toronton voiton sinetti tuli lopulta tyhjään maaliin. Maccelli valittiin ottelun ykkös- ja Kapanen kakkostähdeksi.