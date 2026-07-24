Nesteen mukaan yhtiö teki kaikkien aikojen parhaan vuosineljännestuloksen.
Nesteen vertailukelpoinen käyttökate vuoden toisella neljänneksellä moninkertaistui noin 1,2 miljardiin euroon vertailukauden 340 miljoonasta eurosta.
Uusiutuvien tuotteiden vertailukelpoinen käyttökate nousi 174 miljoonasta noin 860 miljoonaan euroon ennätyskorkeiden myyntimarginaalien ja korkeampien dieselin hintojen ansiosta. Öljytuotteiden vertailukelpoinen käyttökate liki kolminkertaistui 334 miljoonaan euroon.
Yhtiön liikevaihto nousi 4,5 miljardista lähes kuuteen.