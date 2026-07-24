Bon Jovi -rockyhtyeen keulakuvana tunnettu muusikko Jon Bon Jovi joutui keskeyttämään keikkansa.

Bon Jovi -yhtyeen keulakuva Jon Bon Jovi joutui keskeyttämään keikkansa Madison Square Gardenissa 23. heinäkuuta. 64-vuotias Bon Jovi ilmoitti yleisölle keikan päättymisestä 90 minuutin jälkeen.

– Älkää heittäkö lippujanne pois, keksin kyllä jotain, ei hätää. Pitäkää ne vain tallessa, keksin kyllä, miten konsertti voidaan järjestää uudelleen, hän oli sanonut.

People-lehden haastatteleman edustajan mukaan Bon Jovi oli kertonut lavalla faneilleen kärsineensä poskiontelontulehduksesta, joka johti konsertin ennenaikaiseen päättymiseen.

Bon Jovi vuonna 1986.Copyright Rex Features Ltd 2012/All Over Press

The Forever -kiertue on Bon Jovin paluu keikkalavoille neljän vuoden jälkeen. Vuonna 2022 hän kärsi äänihuuliongelmista ja kävi leikkauksessa.