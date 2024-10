Tästä kodin laitteesta Supokin varoittaa – näin suojaat kotiverkkosi rikollisilta

Esimerkiksi Nordeaan on kohdistunut viimeisen kuukauden aikana ennennäkemätön määrä palvelunestohyökkäyksiä. Nordean mukaan on syytä epäillä, että hyökkääjä on käyttänyt pohjoismaisia kodinkoneita bottiverkkoinaan, eli toisin sanoen käytössä on voinut olla kenen tahansa meistä suojaamaton reititin.