Poliisi tutkii Perhossa tapahtunutta kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuutta.
Pohjanmaan Poliisi tutkii sunnuntaina 19 heinäkuuta Perhon Kokkolantiellä tapahtunutta nokkakolaria, jossa kuoli yksi henkilö.
Esitutkinnan tietojen perusteella toinen henkilöauto ajautui toistaisesi tuntemattomasta syystä vastaantulevien kaistalle, jonka seurauksena ajoneuvot törmäsivät.
1950-luvulla syntynyt autonkuljettaja kuoli vammoihinsa sairaalassa. Häntä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, mutta asia ei etene hänen osaltaan syyteharkintaan.
Toisen auton kuljettajaa epäillään kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.
Poliisin selvitysten mukaan päihteillä ei epäillä olleen osuutta onnettomuuteen. Molemmat autot vaurioituivat törmäyksessä pahoin.