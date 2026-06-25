Rajavartiolaitos panostaa kehitteillä olevilla hankinnoilla droonien torjuntaan.

Rajavartiolaitos vahvistaa Suomen droonien torjuntakykyä kehittämällä yhdessä teollisuuden kanssa droonien torjuntaan soveltuvan partioveneen ja -ajoneuvon.

Kulkuvälineitä tullaan käyttämään valtakunnallisesti rajaturvallisuustehtävissä, alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvaamisessa sekä kriittisen infrastruktuurin suojaamisessa.

Rajavartiolaitos kertoo asiasta tiedotteessa, jonka mukaan se allekirjoitti tänään Helsingissä sopimuksen Marine Alutech Oy Ab:n kanssa sekä aiesopimukset Saab AB:n ja Nokia Oyj:n kanssa.

Marine Alutech Oy Ab toimittaa partioveneen ja Saab AB partioauton, jonka se rakentaa Sisu GTP:n rungolle.

Uusia kulkuvälineitä varten kehitetään myös älykkäät verkko- ja dataratkaisut.

Rajavartiolaitoksella on jo ennestään sopimus 61N Solutions Oy:n kanssa, joka toimittaa tiedon integroinnin Rajavartiolaitoksen ja muiden turvallisuusviranomaisten johtamisjärjestelmään.

Älykkään verkkoratkaisun toimittaa Nokia Oyj.

Ratkaisut arvioidaan 2027 ja 2028 alkuvuoden aikana. Niiden jälkeen valmistellaan hankinnat, joiden rahoitus tulee seuraavan hallituksen päätettäväksi.