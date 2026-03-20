Kiina haluaa antaa käsityksen vakaudesta ja ennakoitavuudesta, mutta on todella vaikea kumppani, asiantuntija sanoo.

Presidentti Alexander Stubbin maanantainen kommentti Kiinan "vakaudesta" on juuri sellainen toteamus, jonka Peking haluaakin itsestään lausuttavan, sanoo Turun yliopiston Itä-Aasian tutkimuksen professori Lauri Paltemaa.

– Eikö olekin kiinnostavaa, että Kiina vaikuttaa nyt hyvin vakaalta maailmanvallalta, jonka kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, Stubb sanoi maanantaina Lontoossa Helsingin Sanomien mukaan.

Paltemaan mukaan Stubb "ei ole väärässä", mutta presidentin kommentti voi antaa "liian optimistisen kuvan siitä, mihin Kiinan kanssa pystytään ja mitä sen kanssa pystyy oikeasti tekemään".

"Tsempparipresidentin tehtävä"

Paltemaa korostaa, ettei hän usko Stubbin ajattelevan Kiinan olevan helppo kumppani.

– Stubb on hyvin realistinen näissä asioissa, mutta antaa välillä aika optimistisia lausuntoja. Ehkä se on tsempparipresidentin tehtävä, Paltemaa sanoo.

– Kiina haluaa antaa käsityksen vakaudesta ja ennakoitavuudesta, mutta on todella vaikea kumppani. Ei Kiina anna Euroopalle taloudessa missään periksi, olemme hätää kärsimässä epäreilujen kauppaehtojen kanssa, Paltemaa sanoo.

Monet Euroopan ja Kiinan väliset kauppaehdot ovat peräisin ajalta, jolloin Kiina oli nykyistä köyhempi ja sen pääsyä esimerkiksi Euroopan markkinoille helpotettiin erilaisilla sopimuksilla.

Vaikka tilanne on sittemmin muuttunut, on Kiina pitänyt kiinni kauppasopimusten ehdoista viimeiseen asti. Suomessa sopimusten ehkä näkyvin ilmentymä ovat Kiinasta tilattavat halvat ja pienet paketit, jotka kuluttajan näkökulmasta usein kulkevat postikuluitta.

Kiina toivoo moninapaisuutta

Pekingin diplomaattista asemaa helpottaa tällä hetkellä huomattavasti se, ettei se uhkaile liittolaisiaan tai "käytä mielivaltaisesti väkivaltaa ympäri maailmaa", Paltemaa sanoo.

– Kiina käyttää aseita rajakiistoissa esimerkiksi Intian kanssa ja uhkaa jatkuvasti Taiwania. Silti Kiina on Yhdysvaltoihin verrattuna se, joka ei käytä aseita globaalisti, professori jatkaa.

Kiina on aktivoitunut Euroopan maiden "kosiskelussa", Paltemaa sanoo. Taustalla on presidentti Donald Trumpin ulkopolitiikka, joka on vieraannuttanut Eurooppaa Yhdysvalloista.

Kuluvan vuoden puolella Kiinassa ovat vierailleet muun muassa Saksan liittokansleri Friedrich Merz, Britannian pääministeri Keir Starmer ja Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.).

Kiina ruokkii moninapaista järjestystä, jossa esimerkiksi kansainväliset instituutiot eivät olisi niin Yhdysvallat-vetoisia kuin ne pitkään ovat olleet. Osana tätä strategiaa Pekingin pidempiaikainen tavoite on kammeta Euroopan valtiot erilleen Yhdysvalloista.

– Kiinan ideaalitilanteessa se jopa saisi Euroopan valtiot toimimaan Yhdysvaltoja vastaan, Paltemaa sanoo.