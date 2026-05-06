Britannian Suomen-suurlähettiläs Laura Davies on noussut suomalaisten tietoisuuteen suomenkielisillä somevideoillaan. Vasta puolitoista vuotta Suomessa asunut Davies kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa rakastuneensa nopeasti sekä suomen kieleen että suomalaisiin tapoihin ja erityisesti villasukkiin.

Britannian Suomen-suurlähettiläs Laura Davies on tullut suomalaisille tutuksi sosiaalisen median videoistaan, joissa hän puhuu suomea ja vierailee eri paikkakunnilla sekä maistelee suomalaisherkkuja.

Davies kertoo kiinnostuneensa suomen kielestä jo ennen muuttoa Suomeen.

– Yllätys oli mulle, kuinka nopeasti mä rakastuin suomen kieleen. Koska se on todella mielenkiintoinen kieli, Davies ihailee.

Davies aloitti suomen opiskelun jo ennen tänne muuttamista.

– Silloin tein [opiskelin] ehkä kolme tuntia joka päivä, suurlähettiläs muistelee.

"Maailman söpöin sana"

Monet ovat varmasti kuullet ulkomaalaisten kehuvan suomen kieltä nimen omaan foneettisesti kiehtovaksi, eli miltä kieli kuulostaa ja minkälainen rytmi siinä on.

Myös Daviesillä on omat lempisanansa.

– Lämpimämpi on aina maailman söpöin sana. Mutta myös ihana. Ei vain ihana, vaan ihanaa.

Hänen suosikkeihinsa kuuluvat myös esimerkiksi sanat “nurmikko” ja “kokouksessa”.