Tappara isännöi keskiviikkoiltana SM-liigan kolmatta finaalia. Tamperelaiset ovat jo tiukassa paikassa, sillä kauden suursensaatio KooKoo on vienyt kaksi ensimmäistä loppuottelua ja johtaa siis voitoin 2–0. Kaventaako Tappara tilannetta vai ottaako KooKoo jo mestaruuspallon käsiinsä perjantaille? MTV Urheilu seuraa taiston käänteitä tässä artikkelissa.
Tappara–KooKoo 0–0 (0–0, x–x, x–x), voitot 0–2
Seuranta:
1. erä
6. min: KooKookin saa hieman hyökkäyspeliä aikaan, mutta ottelun alku on ollut Tappara-merkkinen. Ehkäpä sarjan vahvin avausvitonen sinioransseilta.
3. min: Tapparalla ottelun ensimmäinen maalipaikka ylivoimahyökkäyksestä. Randelin selvittää.
1. min: Kolmas finaali on käynnissä! Nyt mennään. MTV Urheilu seuraa ja päivittää käänteet paikan päältä.
Klo 18.15: MTV Katsomon ottelustudio on käynnissä. Nokia-areenasta voi todeta varttia ennen pelin alkua, että halli ei ole tulossa läheskään täyteen.
Klo 17.40: Molemmat joukkueet yllättivät kokoonpanojulkistusten yhteydessä. Viime ottelut sivussa ollut Tappara-kapteeni Otto Rauhala pelaa tänään. KooKoo puolestaan saa mukaan tehopuolustaja Kalle Loposen, joka on ollut pääosin sivussa koko kevään.
Klo 17.15: Runkosarjan kakkonen KooKoo on siis napannut kaksi ensimmäistä ottelua nimiinsä. Se voitti avauspelin Tampereella 4–2 ja toinen matsi päättyi Kouvolassa 3–2 maanantaina. Mikäli KooKoo tänäänkin voittaa, on mestaruus sille jo katkolla perjantaina. Tappara yrittää siis välttää kuilun reunan ja kaventaa voitot 1–2:een.
Klo 17.10: Mitä mainiointa ja aurinkoista keskiviikon alkuiltaa! Kiekko tippuu Nokia-areenassa klo 18.30. MTV Urheilun ottelustudio puolestaan starttaa MTV Katsomossa klo 18.