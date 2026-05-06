Formula 1 ilmoitti tänään viiden vuoden jatkosopimuksista Sky-televisioyhtiön kanssa Isossa-Britanniassa, Irlannissa ja Italiassa.

Isoa-Britanniaa ja Irlantia koskeva sopimus on nyt voimassa kauden 2034 loppuun asti, ja Sky Italian sopimusta on jatkettu vuoteen 2032. Skyn aiempi sopimus Isossa-Britanniassa ja Irlannissa oli voimassa vuoteen 2029 saakka, Italiassa vuoteen 2027.

Taloudellisia yksityiskohtia ei julkistettu, mutta lähteet viittaavat uuden sopimuksen olevan Isossa-Britanniassa ja Irlannissa arvoltaan noin 200 miljoonaa puntaa (231 miljoonan euron) vuodessa, eli viisivuotinen sopimus on yli miljardin euron arvoinen.

Skyn yksinoikeus Isossa-Britanniassa ja Irlannissa alkoi vuonna 2019. F1:n mukaan kokonaiskatsojamäärä näillä alueilla on kasvanut 90 prosenttia. Naisten katsojamäärä on yli kaksinkertaistunut, ja alle 35-vuotiaiden katsojamäärässä kasvua on 120 prosenttia.

Skyn mukaan kausi 2025 oli tähän asti heidän katsotuin. F1-sisältöjä kulutettiin tuolloin 162 miljoonan katselutunnin edestä.

Omalla kanavallaan Isossa-Britanniassa lähetettävä Skyn lähetys jaetaan myös kansainvälisten lähetyskumppaneiden kanssa, ja lähetykset tavoittavat yli 100 markkina-aluetta maailmanlaajuisesti.

Iso-Britannia on F1:lle yksi tärkeimmistä markkinoista. Sarjassa ajaa tällä kaudella viisi ja puoli brittikuljettajaa: Lando Norris McLarenilla, George Russell Mercedeksellä, Lewis Hamilton Ferrarilla, Arvid Lindblad Racing Bullsilla, Oliver Bearman Haasilla ja Thaimaan lisenssillä kilpaileva lontoolaissyntyinen Alexander Albon Williamsilla.

Lisäksi kahdeksan tallia 11:stä pitää päämajaansa Englannissa.

Italiassa Skyn katsojamäärät ovat F1:n mukaan nousseet pelkästään tänä vuonna 25 prosenttia. Suosiota selittää Mercedeksen Kimi Antonelli, joka on voittanut kolme viimeisintä osakilpailua. 19-vuotias italialainen on historian nuorin F1-sarjaa johtava kuljettaja.