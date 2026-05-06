Nollapelin torjunut Tappara-vahti Christian Heljanko sadatteli voitosta huolimatta joukkueensa tehottomuutta kolmannen finaalin jälkeen.

Tappara voitti kolmannen KooKoo-finaalin kotonaan 2–0 ja kavensi finaalivoitot 1–2:een.

Kirvesrintojen tähtivahti Christian Heljanko otti nollapelin 26 kopilla. Tehottomuus harmitti Heljankoa ottelun jälkeen.

– Pelattiin hyvä peli hyökkäyspelin tehokkuutta lukuun ottamatta. Ei kaverilla ollut kuin 1–2-paikkaa. Maalin peli ei toisaalta tarvitse kuin yhden pompun. Hyvä peli pelattiin, mutta nihkeällä tuloksella. Paikkoja on luotu, toivotaan, että kohta alkaa paukkua muutakin kuin mailoja poikki, Heljanko pyörittelee.

Maalivahti myöntää, että Tappara on joutunut totuttautumaan KooKoon ainutlaatuiseksikin tituleerattuun pelitapaan sarjan alkuvaiheessa.

– Pari ekaa peliä ollaan haettu, että miten vastustaja pelaa. He pelaavat aika eri tavalla kuin kukaan muu tässä sarjassa. Ehkä on löydetty siihen lääkkeitä ja oltu fiksumpia. Ei juosta itseämme pihalle, kun kaveri sitä vain odottaa, hän jatkaa.

Välierissä Tappara voitti samaan tapaan kolmannen ottelun ja kavensi voitot Ilvestä vastaan. Tuolloin se onnistui kääntämään koko sarjan.

Oliko tämä nyt finaalisarjan käännekohta?

– Aika sen näyttää. Vastustaja on äärettömän vahva ja sitoutunut. Moni pelaaja pelaa hirveässä flow'ssa. Ei ole helppoa pelata heitä vastaan, mutta koitetaan löytää lääkkeitä.

Ottelusarja jatkuu perjantaina Kouvolassa.