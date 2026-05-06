Tylerin tiedottajan mukaan laulaja toipuu leikkauksesta.
Laulaja Bonnie Tylerille, 74, on tehty kiireellinen suolistoleikkaus, uutisoi muun muassa BBC.
Myös laulajan virallisella Threads-tilillä kerrottiin asiasta keskiviikkona.
Tyleriä hoidetaan tällä hetkellä Portugalin Farossa, jossa hänellä on toinen koti. Tylerin tiedottajan mukaan leikkaus meni hyvin ja laulaja toipuu.
Tyler julkaisi The World Starts Tonight -debyyttialbuminsa vuonna 1977 ja on myynyt pitkään jatkuneen uransa aikana kymmeniä miljoonia levyjä. Hänet tunnetaan muun muassa jättihiteistään Total Eclipse of the Heart ja Holding out for a Hero.
Tylerin on määrä lähteä vielä toukokuun lopussa Euroopan-kiertueelle. Bonnie Tyler on esiintynyt myös Suomessa festareilla vuonna 2021.