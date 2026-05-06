Tappara kavensi SM-liigan finaalisarjan 1–2:een voittamalla KooKoon toisessa kotiottelussaan 2–0. MTV Urheilun asiantuntijan Karri Kiven mukaan Tappara petrasi kolmannessa ottelussa erityisesti puolustuspelaamistaan ja riisui sillä KooKoon aseista.
Tapparan voittomaaliksi jäänyt 1–0-osuma nähtiin avauserän lopulla pelin pyörittyä pitkän pätkän KooKoon päädyssä siirretyn rangaistuksen aikana. Lopulta kiekko pomppi onnekkaasti Oiva Keskisen rinnan kautta ohi Eetu Randelinin.
Loppulukemat 2–0 niittasi Jyrki Jokipaikka roikkukiekolla omasta päästä, kun Kookoo haki lopussa tasoitusta ilman maalivahtia.
Peli oli kokonaisuutena Tapparan hallintaa, mutta tamperelaisten maalilla nollapelin pelannut Christian Heljanko joutui silti torjuntatöihin huomattavasti Randelinia useammin (26–11). Kovin kovaa painetta KooKoo ei kuitenkaan Heljangon maalille onnistunut luomaan.
– Nolla kertoo kaiken. Tappara otti KooKoon tosissaan. Puolustus oli – niin hassulta kuin se Tapparan kohdalla kuulostaakin – parantunut selvästi. Se ratkaisi, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoi ottelun jälkeen.
Asiantuntijakollega Pekka Saravo näki Tapparan pelin olleen paljon paremmin tasapainossa kuin kahdessa ensimmäisessä kohtaamisessa.