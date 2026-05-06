Vantaan kaupunginjohtajan mukaan Suomessa puhutaan liian usein maahanmuuttajista yhtenä ryhmänä.
Vantaalla kaupungin asukkaista noin 30 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia.
Asian Ytimessä -ohjelmassa vierailleen Vantaan kaupunginjohtajan Pekka Timosen mukaan pääkaupunkiseudun työ- ja opiskelumahdollisuudet ovat keskeinen syy siihen, miksi maahanmuuttajia on Vantaalle vuosien mittaan asettunut asumaan.
– Kun yhteisö kasvaa riittävän suureksi, ihmiset tietävät, että tänne voi tulla osaksi sitä, Timonen kertoo.
Vantaalle muuttavista noin 70 prosenttia puhuu äidinkielenään muuta kieltä kuin suomea. Timosen mukaan Vantaa on maahanmuuttokysymyksissä edelläkävijä.
Hänen mukaansa monikulttuurisuus nähdään nykyään luontevana osana vantaalaisuutta.
– Emme enää ajattele, ovatko maahanmuuttajataustaiset ihmiset mahdollisuus vai uhka, Timonen linjaa.
Kaupunginjohtajan mukaan keskeisin kysymys liittyy kotoutumiseen.
– Tärkeintä on pohtia, mitä meidän täytyy tehdä, jotta kotoutuminen onnistuu.
Tällä hetkellä ulkomaalaistaustaisten työttömyysaste on noin 20 prosenttia, kun suomalaistaustaisten työttömyysaste on noin kahdeksan prosenttia.
Timosen mukaan Suomen työmarkkinoissa on rakenteellisia ongelmia.