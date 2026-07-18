Sami Pajari on ajamassa Virossa MM-ralliuransa avausvoittoon. Suomalaisen vauhti on ollut loistavaa, ja hän onnistui lauantainakin rengasvalinnoissaan.

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Pajari on ajanut Virossa 12 pohja-aikaa 16:sta mahdollisesta. Johtomarginaali on 25 sekuntia, kun jäljellä on kaksi erikoiskoetta sunnuntaina.

Lauantaina Pajari koulutti kilpakumppaneitaan myös rengasvalinnoissa.

– Otimme kovia pyöriä muutaman enemmän, mutta se oli sama trendi eilen. Me pystyimme ehkä ajamaan kovalla pyörällä enemmän kuin muut. Etenkin pitkien pätkien loppuosilla pystyi tekemään eroa meidän hyväksemme, Pajari kommentoi MTV Urheilulle.

– Luotimme siihen samaan, että pystyisimme tekemään saman tuossa iltapäivässä. Ei se nyt hassummin mennyt, Pajari jatkoi viitaten erittäin vahvoihin esityksiinsä huoltotauon jälkeen.