Golftähti Rory McIlroy kommentoi kilpakumppaninsa Bryson DeChambeaun saamaa rangaistusta erittäin kovin sanankääntein The Open Championship -turnauksessa lauantaina.

DeChambeau nousi perjantaina pelatun toisen kierroksen jälkeen kisan puhuttaneimmaksi pelaajaksi, kun häntä rangaistiin kahdella lyönnillä lyöntipaikan olosuhteiden parantamisesta.

Yhdysvaltalaistähti talloi tuomariston näkemyksen mukaan pallonsa takana ollutta korkeaa heinää niin, että se helpotti mailan taakse vientiä hänen svingissään.

DeChambeau kuuli rangaistuksesta vasta huippukierroksensa jälkeen, ja kun hänet vietiin selvittämään tilannetta kyseiseen paikkaan, hän vastusti tuomariston näkemystä voimakkaasti.

Sanktio pudotti DeChambeaun kakkospaikalta kolmen lyönnin päähän johtopaikasta. Hän uhkasi jopa jättää kisan kesken, mutta palasi kentälle lauantaina.

3. kierroksen jälkeen Rory McIlroy – jolla on ollut aiemminkin erimielisyyksiä DeChambeaun kanssa – kritisoi yhdysvaltalaista.

Hän oli nähnyt tilanteen suorana televisiosta, ja oli heti ajatellut DeChambeaun toimineen väärin.

– Mielestäni siitä ei ollut epäilystäkään, etteikö hän helpottanut sillä mailansa taakse vientiä. Sillä ei ole väliä, oliko se huolimattomuutta vai tahallista. Toivottavasti hän oli vain huolimaton, mutta mielestäni kahden lyönnin rangaistus oli oikeutettu, McIlroy totesi.

McIlroy ei myöskään pitänyt siitä, että DeChambeaun protestointi viivästytti kierroksen päättämistä ja lauantain tiiaikojen julkaisua.

– En aio teeskennellä, että puolustan täällä Brysonia. En oikeastaan pidä hänestä. Mielestäni se oli suurilta osin esitystä ja huomion hakua.

– Se, että hän pitää turnausta tuolla tavoin panttivankinaan ja odotuttaa meitä kaikkia – pelaajia, vapaaehtoisia, kaikkia – ei ollut hyvä juttu, McIlroy puhisi.