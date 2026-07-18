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Esapekka Lappi pudotti ikävän tiedon: "Ne on hoidettu"

Esapekka Lappi täysin neuvoton Viron MM-rallissa: "Miksi auto ei reagoi?"

Esapekka Lappi täysin neuvoton Viron MM-rallissa: "Miksi auto ei reagoi?"

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Lappi kertoo yllä olevalla videolla läpi kisan kärsimistään säätöongelmista.

Lappi on tuskaillut autonsa kanssa Virossa kahden päivän ajan. Kahdeksas sija ja lähes kolmen minuutin tappioasema kärjessä viilettävälle Toyotan Sami Pajarille kertovat oleellisen.

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MTV Uutiset Nyt -sivulle

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– Se olisi älyttömän tärkeä juttu löytää jotain, vähän kaikenlaista autossaan kokeillut Lappi totesi MTV Urheilulle lauantain päätteeksi.

Samalla hän vahvisti myös ikävän tiedon: Hänelle ei ole enää tarjolla testipäiviä ennen kotikisaa.