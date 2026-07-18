Viron MM-ralli on Esapekka Lapin osalta jo menetetty tapaus. Sunnuntai on kuitenkin valtavan tärkeä ajopäivä Hyundain suomalaiskuskille.
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MM-ralli yksinoikeudella
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Viron MM-ralli 16.–19.7.
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Lappi on tuskaillut autonsa kanssa Virossa kahden päivän ajan. Kahdeksas sija ja lähes kolmen minuutin tappioasema kärjessä viilettävälle Toyotan Sami Pajarille kertovat oleellisen.
Lappi kertoo yllä olevalla videolla läpi kisan kärsimistään säätöongelmista.