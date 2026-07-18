Vettä on lauantaina satanut paikoin rankasti. MTV Uutisten meteorologi Mette Mannonen kertoo, että lisää on vielä tulossa.

Rankkasateet pyyhkivät parhaillaan Suomen yli. Paikoin on varoiteltu ankarasta vedentulosta ja ukkosista.

MTV Uutisten meteorologi Mette Mannonen kertoo, että lauantai-iltana sateet painottuvat maan länsi- ja keskiosaan ja jatkavat matkaansa koilliseen ja itään.

– Lounaasta päin on tulossa vielä lisää sateita, hän kertoo.

Täällä on satanut eniten

Mannonen kertoi puoli kymmenen aikaan, että tähän mennessä eniten vettä on tullut Juupajoella, jossa on satanut 51,9 millimetriä.

Tampereella vettä on tullut jo 47,1 millimetriä. Lisäksi Kuopiossakin on satanut 45 millimetriä.

Sateet väistyvät

Huomenna sunnuntaina sateet painottuvat maan itäosaan ja lännessä sää muuttuu poutaisemmaksi. Pohjoisesta virtaa viileämpää ilmaa.

– Huomenna päivällä lännessä on jo poutaa, Mannonen kertoo.

Maanantain vastaisena yönä sateet väistyvät myös idästä. Maanantaina lähes koko maassa on poutaa.