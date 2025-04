Pankkien nimissä runsaasti huijauksia – hätiköinti saattaa kostautua: "Huijauksella on mahdollisuus onnistua"

Pankkien ja viranomaisten nimissä tehtyjen huijausten määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti.

Suomen Telemarkkinointiliiton Kilpi-sovelluksen tietokanta paljastaa, että erityisesti pankkien ja viranomaisten nimissä esiintyneet huijaukset ovat lisääntyneet. Huijaukset ovat myös entistä uskottavampia, liitto kertoo tiedotteessaan.

Pankkien nimissä runsaasti huijausviestejä – älä hätiköi!

S-Pankin, Danske Bankin ja Nordean nimissä lähetettyjä huijausviestejä on ollut viime viikkoina runsaasti liikkeellä.

Huijausviesteissä käytetään hyväksi kiireen tuntua. Niissä kehotetaan klikkaamaan linkkiä vaikkapa "turvapäivityksen" tekemiseksi tai "tilin varmistamiseksi". Tärkeää on huomata, etteivät linkit vie pankkien aidoille verkkosivuille, vaan uskottavan näköisille tietojenkalastelusivustoille.

Myös Tullin nimissä on viime aikoina lähetetty kuumottavia huijausviestejä, joissa kutsutaan "kuulusteluun".

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski kertoo tiedotteessa, että Kilpi-sovellukseen raportoiduissa huijauksissa on nähtävissä sekä merkittävää määrän kasvua että selvää laadun parantumista.

– Tällaiset viestit nojaavat vahvasti kiireen ja huolen tunteen herättämiseen. Ne voivat näyttää yllättävän aidoilta ja tulla osoitteista, jotka muistuttavat oikeiden viranomaisten tai pankkien yhteystietoja. Kun huijarit saavat vastaanottajan hätiköimään, huijauksella on mahdollisuus onnistua.

Huijauspuheluita

Myös häiritsevistä puheluista on raportoitu. Kotimaisista puhelinnumeroista on tarjottu epäilyttäviä lainoja.

Lisäksi on raportoitu myös huomattavan paljon uusia ulkomaisia puhelinnumeroita, joista soitetaan huijauspuheluita. Erityisen runsaasti ilmoituksia on tullut Isosta-Britanniasta (+44). Myös Saksasta (+49), Puolasta (+48), Norjasta (+47), Ruotsista (+46), Itävallasta (+43) ja Slovakiasta (+421) on havaittu vilkasta huijaustoimintaa.

Lähde: Suomen Telemarkkinointiliitto