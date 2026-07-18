Kaksi yhdysvaltalaissotilasta sai surmansa Iranin ohjus- ja lennokki-iskuissa Jordaniassa perjantaina. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimien Lähi-idän komentokeskus Centcom.
Uutiskanava CNN:n mukaan kyse on ensimmäisistä yhdysvaltalaissotilaiden kuolemista sodassa sitten maaliskuun.
Yhden sotilaan kerrotaan olevan kateissa. Lisäksi neljä yhdysvaltalaissotilasta vietiin sairaalahoitoon, mutta heidät on sittemmin kotiutettu.
Centcom kertoo, että sotilaat osallistuivat liittolaisjoukkojen kanssa puolustukseen Iranin ohjus- ja drooni-iskua vastaan.