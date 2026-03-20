Asumissivustojen nimissä lähetellään huijausviestejä.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa asumisen palveluja tarjoavien sivustojen, Etuoven ja Vuokraoven, nimissä leviävistä huijauksista.
– Viestejä on yhteydenottolomakkeen kautta ohjattu myyjille ja vuokraajille. Viesteissä on jaettu linkkiä sivustolle, joka on ulkoasultaan samankaltainen kuin oikea sivusto, mutta todellisuudessa se on rikollisten hallussa, Kyberturvallisuuskeskus kertoo viikkokatsauksessaan.
Sivustolla uhria ohjetaan syöttämään pankkitietojaan. Näin ei missään nimessä pidä tehdä.
Tältä huijausviestit voivat näyttää.Kyberturvallisuuskeskus