Kyberturvallisuuskeskus varoittaa jälleen huijausviesteistä.
Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan lastensuojelun nimissä liikkuvista huijausviesteistä.
Huijausviestissä väitetään, että vastaanottajalle on varattu aika lastensuojeluselvitykseen.
Todellisuudessa huijarit pyrkivät pankkikalastelun avulla saamaan rahaa. Viestin linkkiä ei pidä klikata.
Tältä huijausviesti näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Kyberturvallisuuskeskus varoitti jo kesällä 2025 lastensuojelun nimissä leviävistä huijausviesteistä. Tuolloin viesteissä väitettiin, että lastensuojelusta on tullut vastaanottajalle viesti, johon voi vastata "turvapostin" kautta.