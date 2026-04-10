Kyberturvallisuuskeskus varoittaa sähköpostitse leviävästä huijauksesta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan vakuutusyhtiö LähiTapiolan nimissä leviävistä huijausviesteistä. Sähköpostitse leviävissä viesteissä pyritään kalastelemaan vastaanottajan tietoja.
Viesteissä vastaanottajaa kehotetaan tarkistamaan ja vahvistamaan tietonsa viestin linkin kautta. Linkki vie sivustolla, jossa on henkilötietoja pyytävä lomake.
Kyberturvallisuuskeskus varoittaa, että lomakkeen avulla tietoja kerätään todennäköisesti petostarkoituksessa.
Tältä huijaus voi näyttää.Kyberturvallisuuskeskus
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
Lue myös: Spotify-viesti voi olla huijaus
Katso myös: Huijausyritykset yleistyvät – miten niitä voi torjua?
