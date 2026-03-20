Mobilepayn nimissä huijataan tuplaveloituksesta.
Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa viikkokatsauksessaan Mobilepay-mobiilimaksusovelluksen nimissä tapahtuvasta huijauksesta.
Sovelluksen nimissä levitetään huijausviestejä, joissa väitetään vastaanottajalle tämän lähettämän maksun veloittuneen kahdesti.
Viestissä luvataan palauttaa ylimääräinen veloitus. Viesti on kuitenkin huijausta, eikä siinä mahdollisesti olevia linkkejä pidä klikata.
Tältä huijausviesti voi näyttää.
Ota välittömästi yhteys pankkiisi, jos olet tehnyt huijauksen perusteella maksun, rikollinen on päässyt verkkopankkiisi tai saanut maksukorttitietosi käsiinsä.
Lähde: Kyberturvallisuuskeskus