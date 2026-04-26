Vappusää lupailee hyvää.

Vielä tänään myrskypuuskat riepottelevat Kaakkois- ja Etelä-Suomea ja alkuviikostakin voi tulla pakkasöitä, mutta vappuaattona lämpötilat kohoavat jo selvästi.

– Vappupäivänä näyttää tulevan aikamoinen lämpötila-aalto, MTV:n meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.

Eteläisessä Suomessa lämpötila voi nousta vappupäivänä jopa 20 asteeseen. Rovaniemen korkeudellakin voidaan yltää 15 asteeseen.

– Kivat piknik-kelit lähes koko maahan. Tämä on nyt jotain, mitä me tarvitsemme tämän takatalven keskelle, Rintaniemi sanoo.

– Tämä tilannehan on nähty ennenkin, että viikkoa ennen vappua vihmoo lunta. Sitten kuitenkin siinä vapun korvilla joku kevään ihme saattaa tapahtua. Olisiko se nyt sitten tämä tällä kertaa, Rintaniemi arvioi.