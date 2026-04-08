Tulevat viikot näyttävät ajankohtaan nähden poikkeuksellisen lämpimiltä. Katso ennuste videolta.
Maanantain kolea ja kostea päivä oli vuodenaikaan nähden tavanomainen, mutta lämpimämpää on luvassa pian. Näin kertoo meteorologi Jenna Salminen.
– Nyt lähdetään noususuuntaan lämpötiloissa.
Vielä keskiviikkona päivä on viileä erityisesti idässä ja pohjoisessa. Korkeapaineet kuitenkin saapuvat Suomeen loppuviikolla.
Päivät ovat siis poutaisia ja pilvettömiä, tosin välillä pilvisyys voi lisääntyä, Salminen avaa.
– Lämpötila nousee kymmenen asteen hujakoille.
Sama teema jatkuu myös viikonlopun yli.
Tulevilla viikoilla päivän ylin lämpötila nousee kaksi astetta per viikko, Salminen avaa. Vappuun asti ennuste povaakin keskimääräistä lämpimämpää säätä.
– Ihan hyvin voidaan käydä lähiviikkoina 15 asteen tienoillakin.
Salminen muistuttaa myös auringon uv-säteilystä, sillä huhtikuun puolivälin tienoilla suojautumisen tarve voi jo olla ajankohtaista Etelä-Suomessa.
– Siinä voi joillain jo nenä ja naama jo vähän kärähtää.