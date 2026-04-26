Riittämättömyyden tunne liittyy usein hylkäämisen pelkoon ja tarpeeseen kuulua joukkoon. Yhteiskunnassa vallalla oleva yksilökeskeinen pärjäämisen ihanne voi voimistaa kelpaamattomuuden kokemusta.

Ihmiset ovat pääsääntöisesti sosiaalisia laumaeläimiä. Ei siis ole mikään ihme, että monelle hyväksynnän tunne on jokseenkin tärkeää.

– Ajattelen, että se on vähän niin kuin sellainen ydin, joka kuuluu ihmisyyteemme, kertoo sosiaalipsykologi Aliisa Holkko Huomenta Suomen haastattelussa.

Holkko arvioi, että riittämättömyyden tunne ja hylkäämisen pelko kulkevat usein käsi kädessä.

– Sitten me vähän kuin vain esitämme, että: "Ei tässä mitään, minä kyllä pärjään." Ja sitten me oikeastaan ajaudumme vielä kauemmas muista ihmisistä ja se riittämättömyys ehkä vahvistuu, Holkko kertoo.

Nykyajassa korostuu ajatus siitä, että pitäisi olla vahva, pärjäävä ja itsenäinen. Silloin riittämättömyyden kokemusta myös piilotellaan muilta.

– Ei saa tarvita muita, eikä saa näyttää heikkoutta ja keskeneräisyyttä, Holkko kertoo.

Uhkaako kieltäytyminen omaa kelpaamista?

Holkko on kirjoittanut aiheesta kirjan Kunpa he pitäisivät minusta: Eroon riittämättömyyden tunteesta