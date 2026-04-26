Oliver Solberg jatkoi hienoa kiriään Kanarian MM-rallin 16. erikoiskokeella.

Solberg jahtaa kisaa johtavaa Sebastien Ogieria nyt ihan tosissaan. Solberg oli pätkällä 1,0 sekuntia Ogieria nopeampi ja kaksikon välinen ero kutistui nyt vain 2,2 sekuntiin, kun jäljellä on enää kaksi erikoiskoetta.

Sami Pajari oli kuudenneksi nopein (+6,0). Suomalaisen niskaan jo hönkivä Takamoto Katsuta nousi kokonaistilanteessa nyt 12,2 sekunnin päähän suomalaisesta, joten Pajarin nelospaikkakaan ei ole vielä kirkossa kuulutettu.

EK16 Santa Lucia - Aguimes 1 (13,27 km)