Alkavasta viikosta on tulossa ajankohtaan nähden selvästi keskimääräistä lämpöisempi pakkasöistä huolimatta.
Meteorologi Pekka Pouta povaa lämmintä huhtikuuta.
– Korkeapaine on lähellä Suomea koko viikon ajan. Viikko on myös keskimääräistä kuivempi.
Sateen mahdollisuus kasvaa hieman loppuviikosta.
Myös 20. huhtikuuta alkava viikko kuluu korkeapaineen vaikutuspiirissä ja viikko on myös keskimääräistä kuivempi.
– Sitten mennäänkin jännään tilanteeseen.
Vappuviikolla korkeapaine saattaa olla jo siirtynyt Islannin päälle.
– Meillä saattaa olla pohjoisvirtaus.
Pouta kertoo vaihtoehdosta, jossa Venäjän puolelle ilmestyy matalapaine, jolloin Suomessa koettaisiin kylmä vappu.
4. toukokuuta alkava viikko vaikuttaa alustavasti edeltäjiään epävakaammalta, eli sateita saattaa ilmetä, mutta ennustettavuus on toistaiseksi huono.
