SM-liigassa pelaava Mikkelin Jukurit on tehnyt yksivuotisen sopimuksen tshekkipakki Andrej Sustrin kanssa.

35-vuotias Sustr siirtyy Mikkeliin Ruotsin Allsvenskanissa pelaavasta Kalmarista. Päättyneellä kaudella Sustr teki 20 ottelussa tehot 1+4.

Yli kaksimetrinen ja liki 100-kiloinen puolustaja tuo Jukureiden takalinjoille kokemusta ja kokoa.

– Šustr on kookas, ulottuva ja rauhallinen puolustaja, joka on parhaimmillaan omassa päässä, alivoimapelaamisessa ja pelin rytmittämisessä. Kokemus NHL:stä, AHL:stä, KHL:stä ja Euroopan huippusarjoista tuo meille puolustukseen jämäkkyyttä ja johtajuutta. Tärkeä hankinta meille tulevaan kauteen, Jukurien urheilutoimenjohtaja Mikko Hakkarainen kuvailee tiedotteessa.

Sustr on nähty SM-liigakaukaloissa ennenkin. Hän pelasi kaudella 2024-25 38 ottelua Tapparan paidassa.

Oikealta ampuva puolustaja on pelannut uransa aikana 362 NHL-ottelua. Sen lisäksi hän on pelannut muun muassa KHL:ssä, Saksan DEL:ssä ja AHL:ssä.