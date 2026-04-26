Oliver Solbergin ja Sebastien Ogierin hurja sekuntitaistelu Kanarian MM-rallin voitosta tiukentui entisestään 15. erikoiskokeella.
Solberg ajoi sunnuntain ensimmäisellä pätkällä pohjat 0,6 sekunnilla Ogieriin nähden. Pohjien myötä kaksikon välinen ero on nyt vain 3,2 sekuntia ranskalaiskonkarin hyväksi.
Solberg, Ogier ja Elfyn Evans olivat erikoiskokeella täysin omassa kastissaan, sillä neljänneksi nopeinta vauhtia pitänyt Sami Pajari jäi Solbergin ajasta peräti 31,2 sekuntia.
– Oli aivan kauhea pätkä. Olosuhde oli totta kai haastava, mutta ajo oli surkea. Jos ollaan Takamotoa (Katsuta) nopeampia, niin ei se sitten hassumpi ole, Pajari sanoi maalissa.
Neljäntenä oleva Pajari johtaa Katsutaa nyt 14,4 sekunnilla.
EK15 Ingenio - Valsequillo 1 (25,93 km)
