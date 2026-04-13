Kevät on saapunut poikkeuksellisella ryminällä, kertoo Pekka Pouta.

Historiaan peilaten kevät etenee jopa kuukauden verran etuajassa.

– Miltei kaikki kevään merkit on jo havaittu ja 15 astetta meni eilen rikki, toteaa MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

Viikko alkaa kuitenkin jopa eilistä lämpimämmissä tunnelmissa. Poudan mukaan sääkarttojen perusteella eletään pikemminkin toukokuun loppua kuin huhtikuun puoliväliä.

Päivälämpötilat asettuvat maanantaina suuressa osassa maata 15 asteen tienoille. Korkeapaine pysyy vallitsevana koko viikon ajan, vaikka torstaina voikin esiintyä paikallisia sadekuuroja maan eteläosissa.

Hurjat lämpötilaerot

Yöpakkaset toimivat kuitenkin muistutuksena siitä, että kesän alkuun on vielä aikaa. Kontrasti päivä- ja yölämpötilojen välillä on suuri.

– Varhaisaamun ja iltapäivän välinen ero on helposti 20 astetta. Siinä tarvitsee vahvasti kerrospukeutumista, Pouta linjaa.

Etenkin maan pohjoisosassa lämpötilaerot saattavat aiheuttaa vaaratilanteita.

– Jos menee Lapissa vielä jäille, ne saattavat vaikuttaa hyvin vahvoilta aamulla, mutta rannat voi sulaa sitten iltapäiväksi. Sieltä ei tahdo päästä pois.

Kuukausiennuste lupailee tulevien viikkojen osalta paljon keskimääräistä lämpimämpää ja kuivempaa säätä. Pouta uskoo keväisen lämpöaallon voivan piristää jopa Suomen taloustilannetta.

– Kyllähän tämmöinen kevätaurinko villitsee ihmisiä ihan eri tavalla.

Katso aamun sääkeskustelu yllä olevalta videolta.