Tuuli yltyy maan etelä- ja itäosissa lähes myrskylukemiin.
Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta pohjoistuulesta maan etelä- ja itäosissa. Tuulen nopeus on puuskissa 20 metriä sekunnissa. Yli 21 metriä sekunnissa puhaltava tuuli katsotaan myrskytuuleksi.
– Kaakon suunnalla kannattaa varautua myös myrskypuuskiin ja niiden aiheuttamiin vahinkoihin, MTV:n meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.
Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulet saattavat kaataa yksittäisiä puita laajalla alueella. Myös lyhyet sähkökatkot ovat mahdollisia.
Myös Saimaalle sekä Suomen merialueille Merenkurkkua ja Perämerta lukuun ottamatta on annettu varoitukset voimakkaasta tuulesta. Tuuli puhkuu alueilla 14–17 metriä sekunnissa.
Varoitukset ovat voimassa alkuiltaan saakka.
– Vasta tulevana yönä näyttäisi siltä, että tuuli selvästi hellittää, Rintaniemi sanoo.