Suomi on hyisen takatalven kourissa viikonlopun ja ensi viikon alkupuolen ajan. Sitten tilanne muuttuu kertaheitolla keväisempään ja jopa kesäiseen suuntaan.
Tänään eri puolilla Suomea on satanut lunta. Meteorologi Markus Mäntykannas kertoo, että etelässä sateet ovat tulleet toistaiseksi vetenä, mutta illan aikana nämäkin sateet muuttuvat lumeksi.
– Pääkaupunkiseudullakin sataa lunta ja räntää illalla. Voi olla, että lumi ei kuitenkaan jää maahan.
Mäntykannas kertoo, että pahin tilanne on kaakossa Kymenlaakso–Etelä-Karjala–Etelä-Savo-akselilla.
– Siellä pyryttää kunnolla ensi yönä, kymmenkunta senttiä lunta. Aamulla kaakossa on erittäin huono ajokeli.
Kesärenkaiden kanssa saa olla hyvin varovainen myös muualla Suomessa ensi yönä.
– Yöllä pakastuu. Lumen lisäksi toisena riskinä on, että vesi jäätyy lännessä ja pohjoisessa. Autolla ajamisen kanssa kannattaa odottaa mieluummin huomiseen iltapäivään, Mäntykannas varoittaa.
Sää saattaa aiheuttaa ongelmia huomenna sunnuntainakin. Huomenna tuulee voimakkaasti varsinkin etelässä ja kaakossa aamupäivän ja iltapäivän aikana.
– Iltapäivällä varmasti puuta kaatuu ja on sähkökatkoja, mutta onneksi tämä on suppeammalla alueella kuin viime keskiviikkona.
Tuulet rauhoittuvat pääsääntöisesti huomiseen iltaan mennessä.
Kylmä sää saa jatkoa alkuviikolla
Kylmä puuskainen pohjoisvirtaus jatkuu alkuviikolla. Kuurosateissa voi tulla lunta ja räntää Etelä-Suomeen asti.
– Maanantaina on hyvä, jos viiteen asteeseen päästään. Lapissa ollaan vain aavistuksen verran plussalla.