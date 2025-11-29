Posti toi Vappu Pimiälle juuri ennen viimeistä TTK-lähetystä kirjeen, johon liittyy juontajan kuuluisa sukulainen.
Vappu Pimiä päätti työnsä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman juontajana 18. tuotantokauden finaalilähetykseen sunnuntaina 23. marraskuuta. Päätökseen tuli tuolloin työurakka, joka sai alkunsa vuonna 2009, kun Pimiästä tuli TTK:n juontaja ohjelman neljännelle tuotantokaudella Marco Bjurströmin rinnalle.
Pimiän viimeinen työpäivä TTK:n kulisseissa esitellään yleisölle MTV:n uutuusdokumentissa Vappu – viimeinen rumba, joka julkaistaan MTV Katsomossa sunnuntaina 30. marraskuuta.
Dokumentissa päästään näkemään, millaiset rutiinit Pimiällä oli omassa pukuhuoneessaan ennen suoraa lähetystä. Finaalipäivänä, kun Pimiä nautiskeli pukuhuoneessaan viikoittaista "snäkkilautastaan", hän avasi hänelle tulleen fanipostin.
Sellaiset ovat ylipäätään nykyään harvassa, sillä yleensä palautteet tulevat sosiaalista mediaa pitkin. Toki Pimiä muistaa yhä ajan, kun hän sai pelkästään fyysistä postia uransa alkutaipaleella.