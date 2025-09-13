Suorat lähetykset ovat tuoneet mukanaan yllätyksiä TTK-juontaja Vappu Pimiälle.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman ensimmäinen jakso sunnuntai-iltana 31. elokuuta päättyi yllätysuutiseen, kun Vappu Pimiä ilmoitti, että tämä syksy tulee olemaan hänelle viimeinen sen juontajana.

Pimiä on toiminut TTK:n juontajana vuodesta 2009 lähtien. Ensi kerran hän itse pyörähteli TTK-parketilla tähtioppilaana sitä edellisenä vuonna.

Tuleva tuotantokausi tulee olemaan Pimiälle viidestoista. Sen varrelle on mahtunut runsaasti ikimuistoisia hetkiä, joista monet liittyvät suorien lähetysten mukanaan tuomiin yllätyksiin.

Yksi tilanne muistuu Pimiän mieleen ylitse muiden kaikessa huvittavuudessaan.

Vuosia sitten eräässä lähetyksessä sattui nimittäin kerran niin, että jostain syystä mikrofonit eivät toimineet. Ongelma täytyi saada korjattua yhden mainostauon aikana, ja kun Pimiä lipui lavan taakse, kaksi tuotannon äänihenkilöä ryhtyi tuumasta toimeen.

– Siinä on kaksi ukkoa, jotka sanoivat samantien, että “sori Vappu, nyt meillä on kiire”. He toimivat salamannopeasti: repivät pukuni auki, lähettimet irti, fiksasivat ne ja laittoivat äkkiä takaisin. Sitten, kun siinä oli kaksi semmoista raavasta miestä, se iltapuvun kiinni saaminen osoittautuikin ongelmaksi, Pimiä kertoo nauraen MTV Uutisille.

Tilanteessa kaikki muu hoitui, mutta iltapukua ei meinattu saada takaisin kiinni. Mainostauon arvokkaan sekunnit kuluivat ja Pimiä mietti, mitähän tässä käy.

Lopulta juontaja muistelee jonkun hakeneen TTK:n puvustajan apuun, joka sai iltapuvun takaisin paikoilleen ja Pimiä pystyi astelemaan takaisin kameran eteen kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.

– Siellä sattuu ja tapahtuu tällaisia asioita, jotka eivät yleisölle näy ja täytyy muistaa, että siellä on jokaisella tuotannon ihmisellä tärkeä rooli. Siinäkin kohtaa nämä äänittäjät toimivat salamannopeasti ja siinä ei todellakaan mietitty sitä, että vilahtaako joku tissi tai minne joku käsi menee, koska se on aivan puhtaasti siinä hetkessä, että se tehdään, jotta ohjelma pystyy jatkumaan normaalissa tempossa.

Se oli myös asia, joka painoi vaakakupissa, kun Pimiä punnitsi päätöstään jättää TTK taakseen: suorien lähetysten tekeminen loppuu sen myötä hänen osaltaan, ainakin tällä erää.

– Sitä fiilistä ei saa mistään muualta. Nyt otan tässä riskin, etten ehkä elämässäni enää koskaan tee suoria lähetyksiä, Sekin on semmoinen asia, jonka olen käsitellyt tosi vakavasti itseni kanssa.