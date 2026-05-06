Jari Sarasvuolla on painavaa asiaa suomalaisten järjenjuoksusta.

Onko suomalaisista tullut aiempaa tyhmempiä? Liikemies ja yritysvalmentaja Jari Sarasvuon mielestä on ja nyt hän kertoo miksi.

Pitkän linjan bisnesmies totesi muutama viikko sitten Iltalehden haastattelussa, että ihmiset ovat ”tyhmistyneet”.

Hänen mukaansa kyse on koko maailmaa koskevasta kehityksestä.

– Tämähän ei ole minun keksintöni, vaan maailmanlaajuinen ilmiö, joka on todistettu kymmenissä tutkimuksissa eri maissa. Ikävä kyllä Suomessa kyvykkyyden lasku on ollut aika jyrkkää, Sarasvuo kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Älyllisten kykyjen laskusuhdannetta kuvastaa hyvin ihmisten keskittymiskyvyn totaalinen romahdus.

– 2006 jaksettiin keskittyä 150 sekuntia ja nyt se on enää kolmasosa siitä.

Sarasvuo toteaa samaan hengenvetoon, että laskukyky on katoamassa ja ”numeroista on tullut vihamielisiä muukalaisia”.

Hän jatkaa toteamalla, että kyseessä ei suinkaan ole geneettisistä syistä johtuva laskukäyrä vaan taustalla on ympäristön vaikutus.

– Kysymys kuuluu, johtuuko se vaatimustason laskusta kouluissa vai digilaitteista?

Sarasvuo: Kertotaulu pitää osata ulkoa

Juontaja Lauri Kottonen toteaa väliin, että hänen tyttärensä mukaan kouluissa ei vaadita enää kertotaulun ulkoa opettelua vaan ainoastaan kykyä laskea.

– Kyllä se opetushallitus pitäisi lakkauttaa. He omalta osaltaan vastavat siitä, että siellä tehdään pedagogisia virheitä. Se nimenomaan pitää osata ulkoa, sitä ei pidä laskea.

Sarasvuo jatkaa toteamalla, että on olemassa taitoja, jotka täytyy nakuttaa lihasmuistiin. Tätä kautta monet muut asiat muuttuvat helpommiksi.