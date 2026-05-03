Poliisin mukaan Raaseporin uimahallin eilinen tulipalo saattaa olla tahallaan sytytetty. Hallissa syttyi tulipalo myös tänään.
Tammisaaren uimahallissa Raaseporissa on syttynyt tulipalo kahtena päivänä peräkkäin.
Uimahallin WC-tiloissa eilen lauantaina syttyneestä palosta muodostui runsaasti savua ja koko uimahalli evakuoitiin. Kolme ihmistä toimitettiin tarkastettaviksi.
Tänään sunnuntaina Fleminginkadulla sijaitsevassa uimahallirakennuksessa syttyivät pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan palamaan siipiosan yläpohjan rakenteet.
Pelastuslaitos kertoi vähän ennen puoltapäivää, että raivaustyöt kestävät arviolta neljä tuntia. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja.
Uimahallin nettisivujen mukaan koko rakennus on nyt suljettu.
– Koko rakennus on suljettuna toistaiseksi savuvahinkojen takia. Pelastuslaitos selvittää tilannetta. Tiedotamme asiasta lisää alkuviikosta, hallin sivuilla kerrotiinn.
Poliisi: Tuhopoltto?
Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen tilannekeskuksen mukaan lauantaisen tulipalon tutkinta on kesken, mutta tämänhetkisten tietojen mukaan on mahdollista, että se on tahallisesti sytytetty.
Poliisin mukaan se on tavoittanut alaikäisiä ihmisiä, joiden se epäilee "liittyvän palon syttymiseen".
Sunnuntaisesta palosta poliisilla ei vielä puolenpäivän aikoihin ollut tietoa.