Asian ytimessä uppoutuu maahanmuuttajien kotouttamiseen.
Asian ytimessä -ohjelmassa vieraana Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen, jonka johtaman kaupungin uusista asukkaista yli 70 prosenttia on vieraskielisiä.
Lue myös MTK:lta tiukka vaatimus kaupalle: "Sopimukset auki välittömästi!"
Illan jaksossa kysytään, miksi Suomi epäonnistuu kerta toisensa jälkeen kotouttamaan maahanmuuttajansa?
Vantaalla vieraskielisten osuus on isoista kaupungeista suurin, 30 prosenttia.
Vantaa sanoo panostavansa asukkaidensa kotouttamiseen edelleen, vaikka valtio leikkaa määrärahoja.
Huomenna tiedekeskus Heurekassa järjestetään Tervetuloa Vantaalle -tapahtuma, johon on ilmoittautunut jo tuhat ihmistä.
Illan Asian ytimessä -ohjelman toimittaa Jan Andersson.