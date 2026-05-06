Poliisi on huolissaan ulkomaalaisten epäiltyjen osuuden kasvusta lähisuhdeväkivaltatapauksissa etenkin pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Espoossa kaikista väkivaltajutuista 40 prosenttia on lähisuhderikoksia.
Poliisi pyrkii yhä tehokkaammin puuttumaan lähisuhdeväkivaltaan Suomessa.
Joka kuukausi poliisi ottaa kiinni 230 lähisuhderikoksista epäiltyä, kun edeltävinä vuosina määrä on ollut lähes sata vähemmän.
– Poliisi kirjaa joka tunti yhden lähisuhdeväkivaltaa koskevan rikosilmoituksen. Tämä tarkoittaa noin 8 500 rikosilmoitusta vuositasolla, kertoo poliisitarkastaja Sari Malinen Poliisihallituksesta.
Vakavissa tapauksissa osapuolet ovat yhä useammin huumeriippuvaisia, eikä aina tilanteessa ole kyse ole parisuhteesta.
Joukossa on myös lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa, aikuisen lapsen iäkkäisiin vanhempiinsa kohdistuvia rikoksia.
Kasvavana ongelmana Suomessa on kunniaväkivalta.
Malisen mukaan kunniaväkivalta on Suomessa suhteellisen uusi asia.
– On vaikea arvioida, kuinka suuri osa yksittäisistä rikoksista täyttää kunniaväkivallan tunnusmerkit, mutta ilmiönä se on kasvava, Malinen sanoo.
Länsi-Uudellamaalla paljon lähisuhdeväkivaltarikoksia
Länsi-Uudellamaalla lähisuhdeväkivallan taso on valtakunnallisesti korkea.
Alueella oli vuonna 2025 yli 1 500 lähisuhdeväkivaltarikosta, jotka tulivat poliisin tietoon. Todellinen määrä voi olla ilmoitettua suurempi.
Tilastollisesti Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen lähisuhdeväkivaltarikosten määrä on toiseksi korkein. Ainoastaan Helsingin poliisilaitoksella kirjattiin enemmän tapauksia viime vuonna, runsaat 1 700.