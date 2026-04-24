Pelastuslaitos antoi yöllä vaaratiedotteen.
Suuri tuotantorakennus on tuhoutunut tulipalossa Vantaan Tuupakassa, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos.
Pelastuslaitos sai hälytyksen palosta 4 000 kerrosneliön rakennuksessa puoliltaöin. Palo saatiin sammutettua aamuyöllä, mutta jälkisammutus jatkuu aamuun asti.
Palo levitti voimakasta savua Vantaan Veromiehen ja Pakkalan suuntaan. Pelastuslaitos antoi yöllä savun vuoksi lähialueelle vaaratiedotteen, jonka se purki varhain aamulla.
Mediatietojen mukaan kyseessä on ajoneuvojen varusteluyritys Verhoomo Sorsan rakennus.