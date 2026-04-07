Sähköpyörän akun räjähtäminen kerrostaloasunnossa Oulussa säikäytti talon asukkaat myöhään eilen illalla. Kaksi savua hengittänyttä aikuista ja lasta vietiin hoitoon.
Oulun keskustan tuntumassa Aleksanterinkadulla syttyi maanantainiltana vähän ennen puolta yötä tulipalo kuusikerroksisen talon toiseksi ylimmässä kerroksessa.
Pelastuslaitoksen tiedon mukaan asunnossa latauksessa ollut sähköpyörän akku oli syttynyt palamaan.
Kaksi aikuista ja kaksi lasta olivat hengittäneet savua asunnossa.
Palopaikalle lähetettiin kuusi pelastuslaitoksen ja kolme ensihoidon yksikköä. Ensihoito kuljetti savulle altistuneet asukkaat jatkohoitoon.
Palaneen asunnon auki jääneestä ovesta oli levinnyt savua myös rappukäytävään ylimpien kerrosten asuntoihin, jotka pelastuslaitos tuuletti.
– Asukkaat eivät voineet palata palaneeseen asuntoon ja kolmeen muuhun asuntoon yöksi palo- ja savuvahinkojen vuoksi, tiedotteessa kerrottiin.
Savu säikytti myös naapurit
Naapurirapun asukas kertoo MTV Uutisille, että akkupalosta levinnyt savun haju oli voimakas myös viereisissä asunnoissa.
Hän itse oli kertomansa mukaan menossa juuri nukkumaan, kun haju alkoi tuntua hänen kotonaan.
Hän ja monet muut rapun asukkaat menivät rappukäytävään ihmettelemään, mistä on kyse.
– Menimme lopulta ulos, koska oli niin hirveän huono hengittää ja yskitti, mies kuvaa tilannetta MTV Uutisille.
Asukkaat odottelivat ulkona reilun puoli tuntia.
Kerrostalon asukkaat joutuivat poistumaan kodeistaan joksikin aikaa savun takia.