Sähköpyörän akku räjähti tuleen kerrostaloasunnossa Oulussa – "Pelottaa" 1:41 Katso video: Viidennen kerroksen asunnossa syttynyt akkupalo aiheutti suuren operaation viime yönä Oulussa. Julkaistu 07.04.2026 13:48 Kati Hyttinen kati.hyttinen@mtv.fi Sähköpyörän akun räjähtäminen kerrostaloasunnossa Oulussa säikäytti talon asukkaat myöhään eilen illalla. Kaksi savua hengittänyttä aikuista ja lasta vietiin hoitoon. Oulun keskustan tuntumassa Aleksanterinkadulla syttyi maanantainiltana vähän ennen puolta yötä tulipalo kuusikerroksisen talon toiseksi ylimmässä kerroksessa. Pelastuslaitoksen tiedon mukaan asunnossa latauksessa ollut sähköpyörän akku oli syttynyt palamaan. Kaksi aikuista ja kaksi lasta olivat hengittäneet savua asunnossa. Palopaikalle lähetettiin kuusi pelastuslaitoksen ja kolme ensihoidon yksikköä. Ensihoito kuljetti savulle altistuneet asukkaat jatkohoitoon. Palaneen asunnon auki jääneestä ovesta oli levinnyt savua myös rappukäytävään ylimpien kerrosten asuntoihin, jotka pelastuslaitos tuuletti. – Asukkaat eivät voineet palata palaneeseen asuntoon ja kolmeen muuhun asuntoon yöksi palo- ja savuvahinkojen vuoksi, tiedotteessa kerrottiin. Lue myös: Sähköisten menopelien akut syttyvät yhä useammin palamaan – vikaa sekä tuotteissa että käyttäjissä Savu säikytti myös naapurit Naapurirapun asukas kertoo MTV Uutisille, että akkupalosta levinnyt savun haju oli voimakas myös viereisissä asunnoissa. Hän itse oli kertomansa mukaan menossa juuri nukkumaan, kun haju alkoi tuntua hänen kotonaan. Hän ja monet muut rapun asukkaat menivät rappukäytävään ihmettelemään, mistä on kyse. – Menimme lopulta ulos, koska oli niin hirveän huono hengittää ja yskitti, mies kuvaa tilannetta MTV Uutisille. Asukkaat odottelivat ulkona reilun puoli tuntia. Kerrostalon asukkaat joutuivat poistumaan kodeistaan joksikin aikaa savun takia.

MTV:n haastattelema mies kertoo kuulleensa tulipaloasunnon perheen sukulaiselta, että asunnossa oli räjähtänyt polkupyörän akku. Sukulaisen mukaan se ei olisi ollut edes latauksessa.

Hän sanoo turman saaneen myös hänet itsensä miettimään palon riskiä.

– Minulla itselläni on skoottereita, niin kyllä nyt vähän pelottaa, jos nekin räjähtävät noin vain.

Yhä suurempi huoli

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että akkupalot ovat pelastuslaitoksille yhä suurempi huoli.

Esimerkiksi sähköpyörän tai -skootterin akkuja ei pitäisi koskaan ladata valvomatta. Edes kännykkää ei saisi jättää lataukseen yöksi, jos itse menee nukkumaan.

Viallinen tai vaurioitunut litiumioniakku voi syttyä joskus myös itsestään.

Päivystävä palomestari kertoo, että akkupalossa riski myrkyllisen savun hengittämiseen on tavallista isompi.

Jos tavallisessa tulipalossa vapautuu yli 200 erilaista myrkkyä, akkupalossa myrkyllisiä kaasuja ja kemikaaleja irtoaa vieläkin enemmän. Erityisen vaarallista on syövyttävä fluorivety HF.

Toimi näin: Toimintatapoja akkupalon varalle kannattaa miettiä etukäteen, kehotetaan pelastustoimen nettisivuilla. Akkupalossa liekkipalon sammuttaminen ei vielä sammuta paloa, sillä akku ylläpitää paloa itsestään. Ainoa tapa sammuttaa palo olisi saada akun sisäinen lämpötila laskemaan riittävästi.

Pienen laitteen, kuten älypuhelimen, voi yrittää sammuttaa upottamalla laitteen vesiastiaan, jos tästä ei ole vaaraa itselle.

Suuren akkulaitteen sammuttamisen yrittäminen ei kannata, koska kotoa löytyvät sammutusvälineet eivät riitä palon sammuttamiseen ja samaan huoneeseen jääminen on vaarallista. Soita heti hätänumeroon 112.

Akkupalon syttymistä voi ehkäistä käyttämällä laitteita käyttöohjeiden mukaan ja pitämällä hyvää huolta laitteiden kunnosta.

Akkuja kannattaa säilyttää kuivassa ja viileässä paikassa poissa helposti syttyvien materiaalien läheltä. Niitä ei kannata ladata poistumisreiteillä tai lähellä ulko-ovea.

Halvin henkivakuutus tulipalon varalle on toimiva palovaroitin, jonka ansiosta pelastautumiselle jää riittävästi aikaa. Lähde: Pelastustoimi.

Sähköpyörän akku syttyi tuleen asunnossa Oulussa | MTV Uutiset