Äitinsä teräaseella Hämeenlinnassa viime vuoden huhtikuussa surmannut mies oli oikeuden mukaan syyntakeeton.
Kanta-Hämeen käräjäoikeus jätti tekoaikaan 49-vuotiaan miehen tuomitsematta rangaistukseen. Käräjäoikeus katsoi miehen syyllistyneen murhaan syyntakeettomana, eli mies ei ymmärtänyt tekoaan.
Oikeuden mukaan mies löi äitiään teräaseella kymmeniä kertoja. Nainen kuoli rintakehän pistohaavoihin.
Mies myönsi aiheuttaneensa äitinsä kuoleman.
Oikeuden mukaan mies oli tuomittu aiemmin äitiinsä kohdistamista tappouhkauksista. Hänet oli myös määrätty lähestymiskieltoon.
11:53Katso myös: Kansainvälinen nettiverkosto houkuttelee nuoria väkivaltaan.