Huntukielto: Vankeutta, sosiaalitukien menetys ja sakkoja – kasvojen peittäminen pannassa useissa Euroopan maissa

Euroopassa kasvojen peittäminen on useassa maassa kiellettyä, ja rangaistukset vaihtelevat sakoista jopa vankeusrangaistuksiin.

Suomen sisäministeri Mari Rantanen (ps.) pitää kasvojen peittämisen kieltämistä julkisilla paikoilla välttämättömänä. Kielto koskisi myös musliminaisten käyttämiä huiveja.

Useissa Euroopan maissa on säädetty lakeja, jotka joko kokonaan tai osittain kieltävät kasvoja peittävien asusteiden käyttämisen julkisilla paikoilla, oppilaitoksissa tai virastoissa.

Lait koskevat yleisesti kasvojen peittämistä, mutta niihin lukeutuvat musliminaisten käyttämät, koko kasvot peittävät burka- ja niqab-huivit.

Käytännössä kaikissa Euroopan maissa kieltoja on perusteltu yleisellä turvallisuudella, mutta myös naisten uskonnollisen alistamisen vastustamisella. Lakien vastustajien mielestä kiellot rajoittavat uskonnonvapautta ja musliminaisten itsemääräämisoikeutta.

Listasimme Euroopan maat, joissa on käytössä kasvojen peittämistä koskevia käytäntöjä.

Alankomaat

Alankomaissa astui vuonna 2019 voimaan laki, joka kieltää kasvot täysin peittävien vaatteiden käytön julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa, sairaaloissa ja julkisessa liikenteessä.

Kiellon rikkomisesta voidaan määrätä 150–450 euron sakot.

Kielto koskee vain rakennuksia, eikä esimerkiksi katuja tai puistoja.

Mielenosoittajat ottivat selfien huivikiellon vastaisen mielenosoituksen aikana Haagissa, Alankomaissa 15. helmikuuta 2020.EPA-EFE/REMKO DE WAAL

Belgia

Belgia kielsi kasvot peittävien asusteiden käytön julkisilla paikoilla vuonna 2011.

Kiellon rikkomisesta rangaistuksena on sakko tai jopa lyhyt, korkeintaan seitsemän päivän vankeusrangaistus.

Rangaistuksia voidaan koventaa, jos kieltoa rikotaan toistuvasti.

Vaikka kielto koskee kaikkia julkisia tiloja, koulut voivat säätää huivien käytöstä itsenäisesti. Monet koulut ovat kieltäneet uskonnolliset symbolit, mutta käytännöt vaihtelevat alueittain.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut, ettei Belgian kielto riko Euroopan ihmisoikeussopimuksia.

Bulgaria

Vuonna 2016 Bulgaria sääti lain, joka kieltää kasvojen peittämisen kaikilla julkisilla paikoilla, mukaan lukien kouluissa.

Kiellon rikkomisesta saa aluksi 200 levan (noin 100 euron) suuruisen sakon, mutta toistuvista rikkomuksista sakon suuruus kasvaa ja henkilöltä voidaan myös evätä sosiaalituet.

Italia

Italiassa ei ole voimassa koko maan kattavaa lakia, joka yksiselitteisesti kieltäisi kasvojen peittämisen julkisilla paikoilla tai kouluissa.

Joillakin alueilla on kuitenkin asiaa koskevia säädöksiä. Esimerkiksi Lombardian alueella on vuodesta 2016 lähtien ollut voimassa kielto, joka rajoittaa burkan ja niqabin käyttöä julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa ja virastoissa.

Kasvojen peittäminen voidaan kieltää myös, jos se estää henkilön tunnistamisen esimerkiksi mielenosoituksissa, kouluissa tai viranomaisasioinnissa.

Itävalta

Itävallassa on ollut vuodesta 2017 lähtien voimassa laki, joka kieltää kasvojen peittämisen julkisilla paikoilla. Kielto koskee myös turisteja.

Lain rikkomisesta voi seurata enintään 150 euron sakot.

Vuonna 2019 Itävalta kielsi kasvot peittävien huivien käytön ala-asteikäisiltä tytöiltä kouluissa, mutta maan perustuslakituomioistuin kumosi kiellon syrjivänä.

Norja

Norjan suurkäräjät kielsi vuonna 2018 kasvot peittävien huivien käytön opetustiloissa, kuten kouluissa, päiväkodeissa ja yliopistoissa. Kielto koskee opettajia ja oppilaita.

Norjassa on käyty poliittista keskustelua huivikiellon laajentamisesta muihin julkisiin tiloihin, mutta konkreettisia askelia ei ainakaan vielä ole otettu.

Ranska

Ranskassa hyväksyttiin jo vuonna 2010 laki, joka laajasti kieltää kasvojen peittämisen mukaan lukien kaduilla, puistoissa, julkisessa liikenteessä ja virastoissa.

Kasvojen peittämisestä julkisella paikalla voi saada 150 euron sakon. Henkilö, joka pakottaa toisen ihmisen käyttämään kasvot peittävää huivia, voi saada vankeusrangaistuksen.

Uskonnollisten symbolien kuten kasvohuivien käyttö kouluissa kiellettiin jo vuonna 2004.

Vuonna 2018 YK:n ihmisoikeuskomitea katsoi Ranskan huivikiellon rikkovan uskonnonvapautta.

Ranskassa on ehdotettu lakia, joka kieltäisi myös hijabin käytön alle 15-vuotiailta, mutta lakia ei ole vielä hyväksytty.

Hijab on muslimien käyttämä huivi, joka peittää hiukset, mutta ei kasvoja.STELLA Pictures / ddp

Saksa

Saksassa ei ole valtakunnallista kieltoa, mutta useat osavaltiot ovat rajoittaneet kasvojen peittämistä tietyissä julkisissa rakennuksissa ja ammateissa, kuten kouluissa ja viranomaistehtävissä.

Useissa osavaltioissa kielletään kasvojen peittäminen myös ajoneuvoa ajaessa ja mielenosoituksissa.

Nainen piteli vuonna 2017 laitaoikeistolaisen AfD-puolueen kampanjatilaisuudessa kylttiä, jossa lukee "burka-pakko rasisteille".Stefan Sauer/dpa/Alamy Live News

Sveitsi

Sveitsi hyväksyi kasvojen peittämistä koskevan kiellon vuonna 2021 kansanäänestyksellä niukalla enemmistöllä (51,2 prosenttia).

Kielto on voimassa julkisilla paikoilla, kuten kaduilla, kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. Kielto ei ulotu uskonnollisiin tiloihin tai opetustiloihin.

Kiellon rikkomisesta voi saada enimmillään 1 000 sveitsin frangin eli noin 1 069 euron suuruisen sakkorangaistuksen.

Julisteessa kehotettiin äänestämään burka-kiellon puolesta Lausannessa, Sveitsissä, helmikuussa 2021.EPA-EFE/LAURENT GILLIERON

Tanska

Tanska kielsi kasvot peittävien asusteiden käytön julkisilla paikoilla vuonna 2018.

Rangaistuksena voidaan määrätä 1 000 tanskan kruunun eli noin 156 euron sakko.

Kielto ei koske oppilaitoksia, mutta kesäkuussa 2025 pääministeri Mette Frederiksen kertoi hallituksen suunnittelevan kiellon laajentamista kouluihin ja yliopistoihin.

Naiset kuuntelivat Tanskan parlamentin istuntoa Kööpenhaminassa 31. toukokuuta 2018.Mads Claus Rasmussen / EPA