Valtteri Bottas kaasuttelee Ferrarin ikonisella F1-menopelillä Australiassa.
Valtteri Bottas hyppää Ferrarin vuoden 1985 F1-auton rattiin 1. maaliskuuta Australian Adelaidessa. Suomalainen F1-kuljettaja kurvailee tuolloin näytösluonteisesti Repco Adelaide Motorsport Festivalilla, selviää tapahtuman tiedotteesta.
Tapahtuman lähettiläänä toimiva Bottas ajaa Ferrarin 156/85-autoa, jolla italialainen Michele Alboreto ylsi toiseksi vuoden 1985 MM-sarjassa. Suomalaisen rinnalla omalla Ferrari 156/85:llään kaasuttelee Alboreton tallikaveri Stefan Johansson. Ruotsalainen sijoittui 1985 MM-sarjassa seitsemänneksi.
Michele Alboreto Ferrarin ratissa F1-kaudella 1985.
Australialaisen kilpapyöräilijä Tiffany Cromwellin kanssa seurusteleva ja maassa viihtyvä Bottas käskee Adelaidessa myös V8-moottorilla varustettua isokokoista aussiauto Holden HQ Monaroa.
Australian GP ajettiin ensimmäisen kerran F1-sarjassa juuri vuonna 1985 Adelaidessa. Melbourneen Australian kisa siirrettiin vuonna 1996.
Adelaiden tapahtumaa seuraavalla viikolla F1-kausi käynnistyy Melbournessa. Bottas palaa kisakuljettajaksi uudessa Cadillacin tallissa.