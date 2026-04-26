Viranomaiset ovat nostaneet droonien havainnointi- ja torjuntakykyä sen jälkeen, kun Suomeen lensi aiemmin keväällä drooneja, sanoo pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo Ylellä.
Pääministerin mukaan kehysriihessä Puolustusvoimille lisätyt määrärahat suunnataan muun muassa droonipuolustuksen vahvistamiseen. Lisäksi tulevassa lisätalousarviossa lisätään rahaa droonipuolustuksen havainnointi- ja torjuntakykyyn jo tänä vuonna.
Lue myös: Orpo tyrmäsi Ylellä opposition erovaatimukset – ei vielä julista taloustavoitetta hävityksi
Orpo harmittelee Yleisradion Pääministerin haastattelutunnilla, että 112 Suomi -sovellukseen kytkettävä varoitusjärjestelmän rakentaminen vie aikaa.