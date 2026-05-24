Suuri hallituksenvastainen mielenosoitus päättyi väkivaltaan Serbian pääkaupungissa Belgradissa lauantai-iltana.
Kymmenet tuhannet serbialaiset kokoontuivat lauantaina osoittamaan mieltään hallitusta ja presidentti Aleksandar Vučićia vastaan. Yksi mielenosoittajista oli suomalaisserbialainen Mirko Misic.
– Mielenosoitus sujui upeasti. Tuli melkein tippa silmään, hän kertoo puhelimitse Belgradista.
Misic on seurannut toisen kotimaansa politiikkaa huolestuneena jo kauan. Hän oli demokratiaa vaativissa mielenosoituksissa ensimmäistä kertaa opiskelijana vuonna 1991.
– Tilanne on suunnilleen sama. Serbia on pikku-Venäjä, diktatuuri, hän huokaa.
Pitkä protestien sarja
Nykyiset protestit presidentti Vučićin hallintoa vastaan ovat jatkuneet jo pitkään.
Ne alkoivat vuoden 2024 lopulla, kun vasta remontoitu rautatieaseman katos romahti ja 16 ihmistä kuoli Pohjois-Serbian Novi Sadissa.
Juttu jatkuu linkkien jälkeen.