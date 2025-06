Kymmenettuhannet osoittivat mieltään hallitusta vastaan Serbiassa

Serbiassa kymmenettuhannet mielenosoittajat ovat jälleen kokoontuneet pääkaupunki Belgradin keskustaan osoittamaan mieltään maan johtoa vastaan. Opiskelijoiden johtamat mielenosoittajat vaativat korruptoituneen hallituksen eroa ja ennenaikaisia vaaleja.

Riippumattomien tarkkailijoiden mukaan mielenilmauksiin kerääntyi arviolta jopa 140 000 ihmistä. Aiemmin maaliskuussa niin ikään Belgradissa järjestettyyn mielenosoitukseen osallistui riippumattomien tarkkailijoiden arvion mukaan noin 300 000 ihmistä.

Belgradin keskustaan on kokoontunut myös maan hallinnon tukemia vastamielenosoittajia. Mukana on myös sotaveteraaneja ja moottoripyöräjengiläisiä, joiden on pelätty hyökkäävän mielenosoittajien kimppuun.

Serbian mellakkapoliisi ottaa yhteen mielenosoittajien kanssa Belgradissa.AFP / Lehtikuva

Uutistoimisto AFP:n toimittajien mukaan poliisi käytti mielenosoittajia vastaan kyynelkaasua ja tainnutuskranaatteja. Mielenosoittajat puolestaan heittivät muun muassa soihtuja mellakkapoliiseja kohti.

Mielenosoitusliikehdintä alkoi sen jälkeen, kun vasta remontoidun juna-aseman katto romahti maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Novi Sadissa. Onnettomuudessa kuoli 16 ihmistä, ja sen uskotaan johtuneen korruptiosta.

AFP / Lehtikuva

Yli puolen vuoden ajan opiskelijat ovat muun muassa järjestäneet rauhanomaisia mielenosoituksia ja vallanneet yliopistoja. Aluksi he keskittyivät vaatimaan kunnollista tutkimusta onnettomuudesta, mutta ajan mittaan he ryhtyivät vaatimaan maan presidentin Aleksandar Vucicin eroa.

Vucic on toistuvasti väittänyt, että mielenosoitukset ovat ulkomailta ohjailtuja. Viranomaisten on syytetty käyttäneen aiemmin muun muassa ääniasetta mielenosoittajia vastaan.

Viime viikkojen aikana poliisi on ottanut kiinni toistakymmentä protestien järjestämiseen osallistunutta ihmistä, kuten se on ottanut tavakseen suurten mielenosoitusten alla.